شكرا لمتابعة خبر عن "منظم المياه" يوضح ضوابط تصعيد شكاوى المستهلكين إلكترونيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بينت وكالة وزارة البيئة والمياه والزراعة للشؤون التنظيمية "منظم المياه" ضوابط تصعيد شكاوى المستهلكين إلكترونيا.

وتضمنت الضوابط أن يكون مقدم الشكوى المستهلك أو المالك، وعدم قدرة وإمكانية المستهلك من تصعيد نفس الشكوى لأكثر من مرة، ووجود شكوى سابقة برقم مرجعي لدى مقدم الخدمة.

ولفتت إلى أن مهلة تصعيد الشكوى للمستفيد 30 يوم عمل من تاريخ إغلاق الشكوى من مقدم الخدمة، مضيفة أن الشكوى يتم رفعها بعد مضي 30 يوم عمل في حالة عدم الرد عليها من مقدم الخدمة.

وأضافت أنه يتم دراسة الطلب من قبل المنظم إما بالقبول أو بالرفض، وبعدها سيتم إشعار المستفيد بالقرار النهائي.