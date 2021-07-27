السفارة بإيطاليا: لا يسمح بدخول القادمين من المملكة لغرض السياحة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في إيطاليا، أن منافذ الدخول في إيطاليا، لا تسمع بدخول القادمين من المملكة بغرض السياحة، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.

وقال الحساب الرسمي للسفارة عبر موقع «تويتر»: «تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام الراغبين في السفر إلى جمهورية إيطاليا، بأن منافذ الدخول الإيطالية لا تسمح في الوقت الراهن بدخول القادمين من المملكة لغرض السياحة بناء على الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا».

وأضاف: «وفي حال السماح بالدخول خلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن ذلك في حينه».

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