«مُلّاك» يطلق خدمة تحديث الصكوك للوحدات ذات الملكية المشتركة

الرياض - محمد عبدالله - أطلق برنامج «مُلّاك» خدمة «تحديث الصكوك» التي تهدف لتصحيح أوضاع الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة وإصدار صكوك إلكترونية حديثة، وذلك ضمن سلسلة من الخدمات التي أطلقها البرنامج مؤخراً.

وأوضح البرنامج، أن خدمة «تحديث الصكوك» تُمكن أصحاب الصكوك القديمة للوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة من التسجيل في البوابة الإلكترونية وإنشاء جمعية ملاك وتصحيح أوضاعهم وتوضيح نسبة التملك من الأجزاء المشتركة، كما تمكنهم من انتخاب رئيس للجمعية والتصويت لرسوم الاشتراكات والاستفادة من صفحة المجتمع، وذلك بعد إعادة الفرز وإصدار الصكوك الإلكترونية.

واشترط للاستفادة من الخدمة، التسجيل في منصة «مُلّاك» وإدخال رقم الصك القديم وإرفاق صورته، إضافة إلى الموافقة على إعادة الفرز، والقبول بالشروط والأحكام، مبيناً أن الخطوة الأولى تكمن في تقديم المالك للصك أو من يفوضه بطلب تحديث صكوك جميع الوحدات العقارية في العقار الواحد في الملكية المشتركة، ومن ثم يقوم المكتب الهندسي المعتمد بسحب بيانات الصكوك، وإعادة فرز الوحدات العقارية، عقب ذلك تصدر محاضر الفرز، وتنتهي العملية باستبدال الصك القديم بالصك الإلكتروني عن طريق وزارة العدل.

يذكر أن نظام ملاك الجديد دخل حيز التنفيذ في شهر سبتمبر من سنة 2020، كما أطلق البرنامج مؤخرا عدداً من الخدمات الإلكترونية مثل (إنشاء محضر اجتماع، الترشيح والتصويت لمدير العقار، والتعيين المباشر لمدير العقار) التي من شأنها الإسهام في تعزيز ثقافة التعايش المشترك وحسن الانتفاع، بوضع آلية وخطط لتسجيل كافة العقارات ذات الملكية المشتركة، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية في جمعيات الملاك واستمرار تطويرها وأتمتتها بالربط مع الجهات ذات العلاقة لتيسير أعمال الجمعيات، بالإضافة إلى تمكين الاستثمارات في جمعيات المُلّاك التي من شأنها تخفيف العبء على المُلّاك في دفع الرسوم من خلال تسجيل هذه الجمعيات وتمكينها من إبرام الصفقات والأعمال الاستثمارية حسب ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات، ودعم المنظومة العقارية عبر رفعه لمستوى الشفافية بين المُلّاك، وزيادة موثوقية الأعمال التي تتم في الجمعيات.

ويمكن الاطلاع على النظام ولائحته والنظام (الأساسي) الاسترشادي، والتسجيل في منصة مُلّاك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني اضغط هنا