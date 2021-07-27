«الصحة» توجه عدة نصائح للوقاية من مرض الجرب

الرياض - محمد عبدالله - وجَّهت وزارة الصحة، عددًا من النصائح الطبية والإرشادات العامة الهامة لتجنب الإصابة بمرض الجرب، وحثَّت على ضرورة أن تكون هذه الإرشادات روتينية في الحياة اليومية.

وبيَّنت الوزارة، أنَّه يجب على الجميع التأكد من اتباع النصائح والإرشادات الطبية السليمة والتي تتمثَّل في التالي:

- التأكّد من غسل ملابس المصاب بشكل مستقل عن الآخرين.

- الحرص على غسل أغطية السرير والملابس التي تم استخدامها خلال 3 أيام قبل العلاج، وذلك في جهاز غسيل الملابس، وشطفها بالماء الساخن وتجفيفها في درجات حرارة عالية.

- تجنب مشاركة الملابس أو المناشف وغيرها مع الشخص المصاب.

- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

- الحرص على وضع المواد غير القابلة للغسل في كيس بلاستيكي وتخزينها بعيدًا لمدة أسبوع.

- المحافظة على تنظيف الغرف جيدًا باستخدام المنظفات المنزلية المخصصة.

- تجنب ممارسة الجنس مع الشريك المصاب.

وأوضحت الصحة، أنَّ مرض الجرب هو مرض جلدي مُعْدٍّ، يصيب جميع الفئات العمرية، كما أنه ليس مؤشرًا على سوء النظافة، ولا يمكن أخذ العدوى من الحيوانات.

وأضافت الوزارة، أن الجرب عادة يحدث بسبب انتقال طفيل العث (السوس) من الشخص المصاب إلى شخص آخر، كما تنتج الحكة كردة فعل تحسسية للجسم تجاه العث وبيضها.

وأشارت الصحة، إلى أنَّ مرض الجرب ينتقل بسهولة عن طريق الاتصال المباشر بجلد الشخص المصاب لفترة طويلة (التلامس الجلدي)، أو بشكل غير مباشر عن طريق مشاركة الملابس، المناشف، أو الفراش وغيرها المستخدمة من قبل شخص مصاب.

وبيّنت وزارة الصحة، أنه يجب على المصابين تلقي علاج طبي بشكل سريع؛ لمنع تفشي المرض، تحت إشراف وإرشاد الطبيب، والحرص على إكمال دورة العلاج، ويحتاج الرضع والأطفال الصغار في كثير من الأحيان إلى علاج لفروة الرأس والوجه.

اقرأ أيضًا :

وزارة الصحة: علامات مبكرة تنذر بخطر الإصابة بالتصلب اللويحي

وزارة الصحة: 7 نصائح لمخالطي مصابي كورونا المعزولين منزليًا