جامعة نايف تنظم ورشة بشأن استخدام المعلومات لتعزيز أمن الحدود

الرياض - محمد عبدالله - تنظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ورشة عمل بعنوان «استخدام القياسات الحيوية ومعلومات المسافرين لتعزيز أمن الحدود»، وذلك في أكاديمية الشرطة المصرية بالقاهرة اليوم ، بالتعاون مع أكاديمية الشرطة المصرية والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

ويشارك في أعمال الورشة وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية خالد الحرفش، و- عبر الاتصال المرئي- مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب جهانير خان، والمستشار الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة الهجرة الدولية عثمان البلبيسي, ومتخصصون من المؤسسات ذات العلاقة من: المملكة العربية السعودية, الأردن، والبحرين، وتونس والسودان، جمهورية القمر المتحدة، ومصر واليمن.

وأكد الحرفش أن تنظيم الورشة التي استُقطبت لها هيئة علمية متميزة من مختلف أنحاء العالم، يأتي انطلاقًا من رسالة الجامعة وأهدافها التي تسعى من خلالها إلى تبادل الخبرات ونقل المعلومات وصقل المهارات وتنمية قدرات منسوبي الأجهزة الأمنية العربية المختلفة، وضمن الجهود الدولية لتعزيز الإطار القانوني الدولي لمعلومات الركاب وسجلات أسمائهم.

من جهته تناول مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب جهود المكتب على الصعيد الدولي منها برنامج السفر لمكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة وهو مبادرة عالمية رائدة للدول الأعضاء في المجالات التشريعية والتشغيلية، ومشاركة صناعة النقل لتزويدهم بدليل إرشادي لإنشاء وتطوير وإدارة قوائم مراقبة قواعد بيانات فعالة لمكافحة الإرهاب.

واستعرض المستشار الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الدولية للهجرة جهود المنظمة في مجالات التنقل البشري الآمن والمنظم والنظامي الذي يفيد المهاجرين والدول والمجتمعات معا، حيث تقوم بذلك كمنظمة تابعة للأمم المتحدة وكدعم للأطر الدولية في هذا الشأن ومن ضمنها الاتفاق العالمي حول الهجرة وأجندة التنمية المستدامة 2030.

وأشار إلى أن المنظمة تضع في أولوياتها تقوية قدرات إدارة الحدود للبلدان الأعضاء والشركاء كجزء من تعزيز حوكمة الهجرة، حيث أصبح تبادل بيانات المسافرين مكون حيوي لجهود بناء القدرات التي تقوم بها المنظمة الدولية للهجرة لدولها الأعضاء في إطار تسهيل تنقل بشري آمن عبر الحدود مع الحفاظ على أمن الحدود.

وعدّ تطبيق نظام معلومات المسافرين المتقدم ونظام سجلات أسماء المسافرين جزءًا من المقاربة المتكاملة والمتناسقة لإدارة الحدود التي تساعد فيها المنظمة الدولية للهجرة الحكومات في إطار دعم قرارات مجلس الأمن بالأمم المتحدة ذات العلاقة في 2014 و2017 و2019 وكذلك المعايير والممارسات الموصى بها من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني.