وزير الخارجية: المحادثات مع الجانب الباكستاني مثمرة للغاية

الرياض - محمد عبدالله - وصف الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، محادثاته مع الجانب الباكستاني بأنها مثمرة للغاية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، في مقر وزارة الخارجية الباكستانية بالعاصمة إسلام آباد.

وفي بداية المؤتمر الصحفي أبدى وزير الخارجية، سعادته بما وجده من ترحيب خلال زيارته الحالية إلى باكستان، مشيراً إلى أنها الزيارة الثانية له إلى هذا البلد الشقيق.

وأشار الوزير إلى زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى المملكة خلال شهر مايو الماضي، ولقائه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، واتفاقهما على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، الذي يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون والازدهار على أساس مؤسسي يشمل جميع المجالات.

ولفت إلى وجود رغبة مشتركة لدى البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وخاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا، وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على استكشاف فرص الاستثمار في مجالات التكنولوجيا.

وفيما يتعلق بتغير المناخ، أكد وزير الخارجية التزام المملكة وتطلعها بمواصلة العمل مع باكستان التي تسعى إلى تحقيق رؤية رئيس الوزراء عمران خان في تحقيق أهداف الحفاظ على البيئة، وفرص التعاون بين البلدين في هذا الشأن وذلك في إطار مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتين أطلقتهما المملكة.