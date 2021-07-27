أسعار الصهاريج تستنزف أهالي المزاحمية

شراء المياه
ورصدت «دوت الخليج» موقع بيع صهاريج المياه، الواقع جنوب حجز المرور طريق الملك عبدالعزيز، ووقفت على معاناة الأهالي في الحصول على صهريج ماء، والذين أجمعوا على أنهم اضطروا إلى شراء المياه المعبأة للشرب، مما أثر على وضعهم الاقتصادي، وأنهم تقدموا بشكوى لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، تحت رقم «565416» بشأن ارتفاع أسعار الصهاريج.
وأشار عدد من الأهالي إلى أن معظم الأحياء بالمحافظة، والتي يتجاوز عددها 10 أحياء، لا يوجد بها مشاريع مياه - حسب قولهم - مما دفع أصحاب الصهاريج إلى رفع قيمتها.
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«دوت الخليج» بدورها تواصلت مع الدكتور ماجد عبدالعزيز الفراج، مدير فرع البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض بتاريخ 7 يوليو الجاري، بخصوص شح المياه حيث أرسل الفراج للصحيفة «إيميلين» لاستقبال الاستفسار ليتم الرد، وجرى إرسال الاستفسار عبر الإيميلين ولم يتم التجاوب مع اتصالات الصحيفة، منذ أكثر من 21 يوما وحتى أمس.
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