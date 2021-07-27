حرارة الشرقية تتعدى 50 درجة وانهيارات صخرية بجازان

أصدر الدفاع المدني أمس تنبيها عن المركز الوطني للأرصاد عن وجود أتربة مثارة على منطقة مكة المكرمة (الخرمة، المويه، تربة، رنية)، ومنطقة الرياض (الخرج، الدلم، الدوادمي، الرين، الزلفي، العاصمة الرياض، القويعية، المجمعة، حوطة بني تميم، المزاحمية، ثادق، حريملاء، رماح، شقراء، عفيف، مرات).

وتوقع خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالعزيز الحصيني أنه خلال 24 ساعة تنتهي صباح اليوم، تهطل أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق عسير والباحة والطائف وجازان ونجران وأجزاء من المدينة المنورة والربع الخالي وعمان واليمن، وكذلك ستكون هناك رياح متفاوتة على أجزاء من وسط وشمال شرق وغرب المملكة.

تروية مستمرة

من جانبه، توقع رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند أن تنشط رياح البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الجافة والحارة في الجزء الشمالي الشرقي من السعودية، التي قد تؤثر أيضا على أجزاء من الوسطى ببعض الغبار، وفيما يخص حالة تروية المطرية، توقع أن تستمر الاحتمالات لهطول الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والتي قد تمتد حتى الباحة. وبين أن درجة الحرارة العظمى في الدمام وصلت أمس إلى 50.4 درجة مئوية، في حين بلغت العظمى في أبها 18 درجة مئوية، والسودة 12 درجة.

تهيئة الطرق

إلى ذلك استنفرت بلدية محافظة الدائر جهودها المكثفة لفتح الطرق التي تعرضت لانهيارات صخرية وإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة خلال الأيام الماضية ولا تزال مستمرة.

وسخرت البلدية إمكاناتها على مدى أسبوع من أجل تهيئة الطرق في أسرع وقت لخدمة المواطنين، حيث شكلت فريق عمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومباشرة الانقطاعات التي حدثت في بعض الطرق وتضرر بعضها من تساقط الأحجار والأتربة.

وبين رئيس بلدية المحافظة محمد بن حسن الحامظي أن البلدية تلقت بلاغات عن انقطاع للطرق داخل المحافظة وفي جبالها في أكثر من 10 موقع، وهي عقبة الغادي وطريق جبل خاشر ووادي الجنية والجبيل والموطف والخرقاء وأحياء مضايا والسفينة والهجر وحبيل ينبق وحبيل الجافي، وجرى توجيه إدارة الخدمات ممثلة في قسم الحركة والصيانة لمباشرة فتح الطرق لتسهيل حركة مرور السيارات، مبيناً أن المعدات قامت برفع الصخور ومخلفات الأمطار والأتربة جراء الأمطار، فيما لا يزال العمل مستمرا في عدد من المواقع حتى يتم فتح كافة الطرق وإقفال البلاغات فيما يقع من طرق تحت اختصاص البلدية.

سلامة المتنزهين

وجذبت الأمطار المتتالية التي لا زالت تشهدها محافظة هروب شرق جازان، الزوار والسواح وأصحاب الهوايات الرياضية والتصوير الفوتوغرافي من مختلف محافظات المملكة، إذ سجل مسار جبل منجد السياحي بهروب أعلى نسبة من الزوار بواقع 70 %، فيما حل مسار وادي الرزان المرتبة الثانية بواقع 40 %، كأعلى النسب جذبا لمسارات محافظة هروب السياحية، والتي تتجاوز الـ 20 مسارا، وسط استنفار للجهات الحكومية بالمحافظة بمتابعة تداعيات الأمطار وسلامة المتنزهين والزوار وضمان بقاء الطرق الشريانية والفرعية آمنة ومفتوحة أمام المواطنين والمقيمين والمتنزهين، والتأكيد من تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء التجمعات، فيما نجحت محافظة هروب في تخفيف تداعيات الحالات المطرية «ترويه» والتي شهدتها المحافظة ومراكزها طيلة الأيام الماضية، إذ وجه محافظ هروب إبراهيم الشعبي لجنة طوارئ هروب المشكلة في العمل الميداني وتكثيف التواجد الأمني بالمتنزهات والأودية بعد ارتفاع كثافة الزوار والمتنزهين خلال الأيام الماضية، وذلك للحفاظ على سلامتهم وإبعادهم عن مخاطر الأمطار والسيول ومباشرة إدارة الدفاع المدني بالمحافظة لإنقاذ أسرة علقت مركبتهم بمتنزه البراري السياحي.