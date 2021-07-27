عودة آمنة في أم القرى

عقدت اللجنة الاستشارية العليا الدائمة لعمداء جامعة أم القرى اجتماعها الثالث للعام 1442، أمس، برئاسة رئيس الجامعة، الدكتور معدي آل مذهب، لمناقشة خطط استقبال العام الجامعي 1443، وتجهيز مقار الجامعة، بما يحقق سلامة المنسوبين والزوار.

وتطرق وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، الدكتور عامر الزائدي، لإجراءات العودة الحضورية الآمنة للعام الدراسي المقبل، واستعدادات جهات الجامعة لتهيئة البيئة التعليمية الملائمة، والتأكد من جاهزية المرافق والقاعات الدراسية وفق البروتوكولات الصحية، بالإضافة إلى إتاحة التسجيل المبكر، ودوره في ضمان بداية سلسة للعودة، تسهم في الحد من التكدس والتجمعات داخل مقار الجامعة، علاوة على متابعة إحصاءات تحصين أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة؛ إنفاذًا للتوجيهات الصادرة عن الجهات العليا بمنع دخول غير المحصنين المنشآت التعليمية بدءا من 22 /12/ 1442.