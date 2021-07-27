تم العثور على مفقودي الرديفة التابعة لمحافظة جبة وهما على قيد الحياة، والتي نشرت «دوت الخليج» عن فقدهما، أمس، وهما من الجنسبة السودانية، واللذان أضاعا طريقهما، وعثر عليهما مواطنان من أهالي حفر الرخيص، وقاما بإسعافهما وإنقاذهما.
وكانت عدد من فرق البحث والإنقاذ تحركت للبحث عنهما فور تلقي بلاغ فقدهما، وانطلقت عدد من المركبات الخاصة والطائرات الشراعية بحثا عن المفقودين.
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