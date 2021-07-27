نقل 71 معهدا جامعيا للتعليم العام

وأكد القرار أهمية استقرار الوضع التعليمي للطلاب المنتظمين في الدراسة بتلك المعاهد، واستقرار أوضاع الموظفين، وإعداد خطة تنفيذية لنقلهم إلى وزارة التعليم.
ويبلغ عدد المعاهد التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 67 معهدا متوزعة على مناطق المملكة، في حين يتبع الجامعة الإسلامية 4 جهات وهي معهدان ودار الحديث النبوية بالمدينة المنورة ودار الحديث المكية بمكة المكرمة، جميعها تعمل بشكل مكثف على تدريس المواد الشرعية والنظرية.
يأتي القرار تأكيداً لما نشرته «دوت الخليج» بتاريخ 14 -5-1442، والذي ينص على دمج مدارس ومعاهد الجامعات بالتعليم العام.
معاهد تابعة لجامعتين
01 جامعة الإمام محمد بن سعود
67 معهدا متوزعة على مناطق المملكة
مهامها
معهدان ودار الحديث النبوية بالمدينة المنورة
دار الحديث المكية بمكة المكرمة
02 الجامعة الإسلامية
تدريس المواد الشرعية والنظرية
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