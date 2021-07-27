12 ألف مستفيد من الخدمات التطوعية

قد فتحت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام، ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية، المشاركة للمتطوعين خلال ثاني يوم من قدوم المعتمرين، حيث قدم المتطوعون الخدمة لـ12 ألف مستفيد.
وأفاد مدير الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية، الأستاذ خالد بن فهد الشلوي، بأن الخدمات التطوعية قُدمت لـ500 معتمر من كبار السن من خلال دفعهم بالعربات المجانية.
بينما عقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم، اجتماع لبحث ومناقشة خطة إعادة المعتمرين.
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