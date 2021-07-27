بحيرة الحفر

أثارت حفر في الجهة الشرقية من حي «سقام» بمنطقة نجران مخاوف الأهالي، بعد أن تحولت إلى بحيرة كبيرة، خلفتها الأمطار الغزيرة الذي هطلت على المنطقة أخيرا، مهددة سلامة الأطفال والمارة. كما تحولت إلى مستنقع للحشرات الضارة. وأشار أهالي «سقام» إلى أن طول البحيرة يمتد إلى 30 مترا وبعمق 5 أمتار، دون وضع حواجز حماية تضمن سلامة المارة، مؤكدين أنهم تقدموا بعدة بلاغات إلى أمانة نجران دون تجاوب.

وطالب أهالي الحي الجهات المسؤولة بردمها وتجفيف المستنقع، لتسهيل انسياب وجريان السيول مستقبلًا، وتفادي خطورتها على الجميع.