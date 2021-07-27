جامعة نجران تبحث العودة الآمنة

واصلت اللجنة العليا بجامعة نجران تكثيف اجتماعاتها؛ استعدادًا لعودة الدراسة حضوريًا من خلال عقد الاجتماعات ومناقشة ما تم تنفيذه من قبل وكالات الجامعة وكلياتها، وكذلك العمادات؛ لتأمين سلامة الطلبة في ظل العودة المرتقبة لهم خلال الشهر المقبل، حيث عقدت اللجنة، الثلاثاء، برئاسة رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي وعضوية أعضاء اللجنة اجتماعها الدوري، للوقوف على آخر المستجدات التي تضمن العودة الآمنة وسير الحركة التعليمية وفق الخطط المطروحة.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على التقارير المرفوعة للوزارة من وكالة الشئون التعليمية، وكذلك الإحصائيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والموظفين لمن تم تحصينهم، كما ناقشت آلية الدخول للمدينة الجامعية بدءًا من الأحد القادم، وتكثيف التعاون مع التعليم العام من خلال استعداد مراكز اللقاحات بالجامعة لاستقبالهم وتلقي الجرعات.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور صالح الحارثي أن الجامعةً تُعزز من إجراءاتها الاحترازية؛ استعداداً لاستقبال الطلاب والطالبات لتحقيق العودة الآمنة وعودة الحياة الطبيعية داخل القاعات الدزاسية والمعامل؛ بما يضمن جودة التعليم ومواصلة البناء، منوهًا بضرورة تلقي منسوبي الجامعة للقاح، حيث إن الجامعة ستطبق قرار منع الدخول للمدينة الجامعية لغير الفئات المسموح لها «محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافي»، بدءًا من الأحد القادم بتاريح 22 - 12 - 1442.