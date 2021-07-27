جامعة نجران تبحث العودة الآمنة

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على التقارير المرفوعة للوزارة من وكالة الشئون التعليمية، وكذلك الإحصائيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والموظفين لمن تم تحصينهم، كما ناقشت آلية الدخول للمدينة الجامعية بدءًا من الأحد القادم، وتكثيف التعاون مع التعليم العام من خلال استعداد مراكز اللقاحات بالجامعة لاستقبالهم وتلقي الجرعات.
وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور صالح الحارثي أن الجامعةً تُعزز من إجراءاتها الاحترازية؛ استعداداً لاستقبال الطلاب والطالبات لتحقيق العودة الآمنة وعودة الحياة الطبيعية داخل القاعات الدزاسية والمعامل؛ بما يضمن جودة التعليم ومواصلة البناء، منوهًا بضرورة تلقي منسوبي الجامعة للقاح، حيث إن الجامعة ستطبق قرار منع الدخول للمدينة الجامعية لغير الفئات المسموح لها «محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافي»، بدءًا من الأحد القادم بتاريح 22 - 12 - 1442.
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