تخريج طلبة القوات البرية المبتعثين بروسيا

حضر قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن علي بن صالح إبراهيم الحضيف حفل تخريج أول دفعة من الطلبة المبتعثين من كلية الملك عبدالعزيز الحربية إلى أكاديمية الشرق الأقصى العليا للأسلحة المشتركة بمدينة بلاغوفيشنيسك بجمهورية روسيا الاتحادية، وذلك برعاية نائب القائد العام للقوات البرية الروسية الفريق فيكتور ليزفينسكي.
وأمضى الخريجون خمس سنوات أكملوا خلالها متطلبات التأهيل العسكري لخدمة دينهم ثم وطنهم وملكهم. وحضر الحفل رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن صالح البلوي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.
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