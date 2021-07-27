استقبال السياح السعوديين في إيطاليا ممنوع حاليا

وقالت السفارة في بيان لها: «تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام الراغبين في السفر إلى جمهورية إيطاليا، بأن منافذ الدخول الإيطالية لا تسمح في الوقت الراهن بدخول القادمين من المملكة لغرض السياحة بناءً على الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، وفي حال السماح بالدخول خلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن ذلك في حينه».
وكانت وزارة الداخلية، قد أكدت أمس أنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن التحذير من السفر إلى عدد من الدول، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فإن الوزارة تحذر من السفر إلى الدول التي تحظر التعليمات السفر إليها، ويعد ذلك مخالفة صريحة للتعليمات المعلنة.
وأوضح الداخلية أنه وردت معلومات عن سفر مواطنين إلى هذه الدول المحظور السفر إليها، في مخالفة وتحايل صريح لما صدر عن الجهات الرسمية، ما سيعرّض كل من يثبت تورطه في ذلك للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة (3) سنوات.
وأكدت الوزارة لجميع المواطنين استمرار منع السفر، سواءً مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول المعلنة، وأي دول أخرى لم تتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها، كما تهيب بالمواطنين توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارًا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيا كانت وجهتهم.
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