إقبال كبير على الباحة عروس الغابات والغيوم

تشهد الباحة هذه الأيام إقبالًا كبيرًا على غاباتها وكافة مرافقها السياحية، بعد أن أطلقت الهيئة السعودية للسياحة برنامجها «صيف السعودية»، في 24 من يونيو الماضي، تحت شعار «صيفنا على جوك»، والذي يستمر حتى 30 من سبتمبر المقبل في 10 وجهات سياحية بالمملكة، تغطي أبرز مقومات المملكة من سياحة ترفيهية وطبيعية وتراثية، وتقدم أكثر من 500 تجربة وباقة سياحية، عبر أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص، لتنعش الحياة السياحية بتلك المنطقة المميزة.

وتستقبل الباحة أعدادًا كبيرة من السياح والزوار للاستمتاع بالأجواء الساحرة، والمقومات الطبيعية الفريدة، حيث تتميز بالعديد من المتنزهات والغابات والشلالات والعيون؛ ومن أبرز تلك المواقع متنزه الأمير حسام بن سعود الذي يضم مسطحات خضراء وبحيرة صناعية وشلالات ونوافير تفاعلية، وغيرها من المكونات الأخرى للمتنزه التي أسهمت في إقبال الزوار والسياح، حيث يمثّل المتنزه أحد المواقع السياحية البارزة في المنطقة، ويشكّل منتجعًا سياحيًا ومقصدًا للأهالي والزوّار من محبي الاستمتاع بالطبيعة.

ويعد متنزه غابة خيرة أيضا من أبرز الغابات وأعلاها، وتقع في أعلى جبال السراة بمحافظة بني حسن، وتضم العديد من الشلالات والمدرجات الزراعية. وعلى ارتفاع يتجاوز 1700 متر عن سطح البحر، بين السراة وتهامة، تقع غابة رغدان على المنحدر الصخري المطل على تهامة الباحة، وهي إحدى أيقونات المنطقة، وأحد أهم المزارات السياحية في الخليج العربي، وعلى بعد 20 كم من محافظة بلجرشي، تمتد غابة شكران بين سهل فسيح تحفّه جبال العرعر والطلح والزيتون.

وفي بلجرشي أيضًا تقع غابة القمع أكبر غابات منطقة الباحة والتي تطل على تهامة من ارتفاع يزيد عن 1800 متر عن سطح البحر، وتتميز بالعربات المعلقة (التلفريك) التي تشارك في نقل آلاف السياح عبر منحدر شاهق يمر بين جبال السراة إلى تهامة، كما تتميز بوجود سد يمتلئ بالمياه.

وتتميز مناطق الجذب السياحية في الباحة بتوفر الخدمات وأماكن الجلوس والمناطق الآمنة لألعاب الأطفال بجانب عربات الطعام ونقاط البيع والمرافق العامة؛ إضافة إلى الأنشطة والفعاليات الترفيهية والفنية والعروض المميزة التي تلبي تطلعات كافة أفراد العائلة.