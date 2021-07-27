الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

الغذاء والدواء: لا صحة لادعاءات فائدة تناول خل التفاح قبل وبعد الوجبات للجهاز الهضمي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت هيئة الغذاء والدواء أنه لا صحة للادعاءات بأن تناول خل التفاح قبل وبعد الوجبات مفيد للجهاز الهضمي ويعزز إفراز العصارة الهضمية.

شائعة:

وردت الهيئة، عبر حسابها بموقع تويتر، على فيديو يدعي أن خل التفاح قبل وبعد الوجبات مفيد للجهاز الهضمي ويعزز من إفراز العصارة الهضمية، وذلك يعود إلى درجة حموضته.

لا دليل علمي:

وقالت الغذاء والدواء: إن خل التفاح عبارة عن خل يتم إنتاجه عن طريق تخمير سكر التفاح إلى حمض الخليك أو حمض الإيتيك والذي يستخدم بشكل كبير في تحضير الأطعمة والأطباق، وبحسب البيانات المتاحة لا يوجد أدلة علمية كافية تدعم بأن تناول الخل يعزز إفراز العصارة.

ولفتت الغذاء والدواء إلى أنه لا ينصح بتناول خل التفاح للمرضى المصابين بالقرح الهضمية؛ نظرًا لدرجة الحموضة والتي قد تضر جدران المعدة والأمعاء.

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