شكرا لقرائتكم خبر الصحة: جرعتا لقاح كورونا فعالتان مع المتحورات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة أن لقاحات كورونا فعالة مع المتحورات، مشيرة إلى أن المناعة يبدأ تكونها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتعد الجرعة الثانية منشطة لها، داعية إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على اللقاح، حفاظا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وأعلنت تسجيل 1379 حالة مؤكدة، وتعافي 1021 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11,136 حالة، منها 1419 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 520,774 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 501,449 حالة، وفيما يخص الوفيات سجلت 10 حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 8189 حالة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

توزيع الحالات بحسب المناطق

