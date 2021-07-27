الصحة: جرعتا لقاح كورونا فعالتان مع المتحورات

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وأعلنت تسجيل 1379 حالة مؤكدة، وتعافي 1021 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11,136 حالة، منها 1419 حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 520,774 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 501,449 حالة، وفيما يخص الوفيات سجلت 10 حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 8189 حالة.
ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.
توزيع الحالات بحسب المناطق
- الرياض 273
- مكة المكرمة 242
- الشرقية 224
- عسير 154
- جازان 117
- القصيم 104
- المدينة المنورة 62
- نجران 57
- حائل 49
- الحدود الشمالية 40
- تبوك 32
- الباحة 21
- الجوف 4
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