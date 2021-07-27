تسكين الإشراف الإداري للمعاهد العلمية بجامعتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأكيدا على الاختصاص الأصيل لوزارة التعليم في الإشراف على قطاعات التعليم العام الحكومي والأهلي كافة، وتحديد اختصاصات الجامعات في التعليم بعد المرحلة الثانوية؛ جرى تسكين الإشراف الإداري والعلمي للمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في الوزارة. وتضمن قرار التسكين العمل على تطوير المعاهد العلمية مع المحافظة على الهوية الشرعية فيها، من خلال إدراج المسار الشرعي ضمن مسارات الثانوية العامة، كما يجري التخطيط ليكون المسار الشرعي مغذيا للتخصصات الشرعية والحقوقية في الجامعات وسوق العمل.



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