تسكين الإشراف الإداري للمعاهد العلمية بجامعتين

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وتضمن قرار التسكين العمل على تطوير المعاهد العلمية مع المحافظة على الهوية الشرعية فيها، من خلال إدراج المسار الشرعي ضمن مسارات الثانوية العامة، كما يجري التخطيط ليكون المسار الشرعي مغذيا للتخصصات الشرعية والحقوقية في الجامعات وسوق العمل.
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