قبول برسوم لدبلومات جامعة الملك خالد التطبيقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الملك خالد عن فتح بوابة القبول الالكتروني، للتقديم على برامج الدبلومات التطبيقية - برسوم - للعام الجامعي القادم 1443، وذلك ابتداء من الأحد المقبل، وحتى السبت 13 محرم المقبل. وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عمر عقيل أنها ستتم إتاحة التسجيل للراغبين في الالتحاق بالدبلومات التطبيقية انطلاقا من سعي الجامعة إلى إيجاد الفرص النوعية للشباب والشابات لتطوير مهاراتهم وفق متطلبات العصر وبشروط مناسبة. ودعا عقيل الراغبين في التسجيل إلى ضرورة الاطلاع على البرامج المتاحة للقبول وشروطها وآلية التسجيل فيها من خلال الرابط المحدد.

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