مبادرة لزيادة نسبة المطعمين ضد كورونا بالشرقية

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وأوضح رئيس الجامعة أن المبادرة تأتي في إطار التعاون بين الجهات الحكومية لرفع نسبة المطعمين والوقاية من فيروس كورونا المستجد، مبينا أن الجامعة أكملت جميع استعداداتها الطبية اللازمة لتطعيم منسوبي التعليم العام بالمنطقة.
وأضاف أن مركز اللقاحات بالجامعة يعد إضافة لسلسلة مراكز متخصصة في المنطقة لأخذ اللقاح، لافتا إلى أن المركز أسهم منذ إطلاقه بتطعيم 18,548 شخصا، وأن الجامعة سخرت إمكاناتها ومرافقها وجهودها في سبيل التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة.
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