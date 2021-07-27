شكرا لقرائتكم خبر مبادرة لزيادة نسبة المطعمين ضد كورونا بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وتعليم المنطقة الشرقية مبادرة بعنوان «نحو بيئة تعليمية آمنة»، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، ومدير تعليم المنطقة الدكتور سامي العتيبي، وذلك في المدينة الأكاديمية الطبية.

وأوضح رئيس الجامعة أن المبادرة تأتي في إطار التعاون بين الجهات الحكومية لرفع نسبة المطعمين والوقاية من فيروس كورونا المستجد، مبينا أن الجامعة أكملت جميع استعداداتها الطبية اللازمة لتطعيم منسوبي التعليم العام بالمنطقة.

وأضاف أن مركز اللقاحات بالجامعة يعد إضافة لسلسلة مراكز متخصصة في المنطقة لأخذ اللقاح، لافتا إلى أن المركز أسهم منذ إطلاقه بتطعيم 18,548 شخصا، وأن الجامعة سخرت إمكاناتها ومرافقها وجهودها في سبيل التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة.