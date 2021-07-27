، "كاس" تحدد موعد النظر في قضية النصر ضد بيرسبوليس والاتحاد الآسيوي ،

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محمد بن مسعود - الدمام - حددت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" يوم 23 من الشهر المقبل موعداً للاستماع للقضية المرفوعة من نادي النصر السعودي تجاه كل من نادي بيرسبوليس الإيراني والاتحاد الآسيوي لكرة القدم على خلفية مشاركة بعض لاعبي الأول في مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا في نسخته الماضية.
وتغلب بيرسبوليس على النصر 5-3 بركلات الترجيح مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي، فيما تقدم النادي السعودي باحتجاج ضد أهلية مشاركة بعض لاعبي الفريق الإيراني في تلك المباراة.
ونشرت محكمة التحكيم الرياضي على موقعها الرسمي قائمة القضايا التي تنوي الاستماع لها، وأدرجت قضية نادي النصر في يوم 23 أغسطس المقبل.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد رفضت الاحتجاج المقدم من النصر عقب المباراة بأقل من أسبوع، ما دفع النادي السعودي إلى تقديم استئناف ضد القرار لدى لجنة الاستئناف في الاتحاد القاري مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي.
وبعدما رفضت لجنة الاستئناف الطلب المقدم من نادي النصر، أكد الأخير توجهه إلى محكمة التحكيم الرياضي منتصف نوفمبر 2020، إذ ذكر في بيان رسمي: حرصاً من مجلس الإدارة على حفظ حقوق النادي القانونية والمكفولة باللوائح والأنظمة، ونظراً لاعتقاده بصحة الأسانيد والأدلة الموثقة لاحتجاجه المرفوع ضد فريق بيرسبوليس الإيراني، فقد بدأت إدارة النصر إجراءات الرفع لمحكمة التحكيم الرياضية "كاس" وفق ما تنص عليه الأنظمة.
"كاس" تحدد موعد النظر في قضية النصر ضد بيرسبوليس والاتحاد الآسيويصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-27
حددت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" يوم 23 من الشهر المقبل موعداً للاستماع للقضية المرفوعة من نادي النصر السعودي تجاه كل من نادي بيرسبوليس الإيراني والاتحاد الآسيوي لكرة القدم على خلفية مشاركة بعض لاعبي الأول في مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا في نسخته الماضية.
وتغلب بيرسبوليس على النصر 5-3 بركلات الترجيح مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي، فيما تقدم النادي السعودي باحتجاج ضد أهلية مشاركة بعض لاعبي الفريق الإيراني في تلك المباراة.
ونشرت محكمة التحكيم الرياضي على موقعها الرسمي قائمة القضايا التي تنوي الاستماع لها، وأدرجت قضية نادي النصر في يوم 23 أغسطس المقبل.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد رفضت الاحتجاج المقدم من النصر عقب المباراة بأقل من أسبوع، ما دفع النادي السعودي إلى تقديم استئناف ضد القرار لدى لجنة الاستئناف في الاتحاد القاري مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي.
وبعدما رفضت لجنة الاستئناف الطلب المقدم من نادي النصر، أكد الأخير توجهه إلى محكمة التحكيم الرياضي منتصف نوفمبر 2020، إذ ذكر في بيان رسمي: حرصاً من مجلس الإدارة على حفظ حقوق النادي القانونية والمكفولة باللوائح والأنظمة، ونظراً لاعتقاده بصحة الأسانيد والأدلة الموثقة لاحتجاجه المرفوع ضد فريق بيرسبوليس الإيراني، فقد بدأت إدارة النصر إجراءات الرفع لمحكمة التحكيم الرياضية "كاس" وفق ما تنص عليه الأنظمة.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
09:01 PM
حددت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" يوم 23 من الشهر المقبل موعداً للاستماع للقضية المرفوعة من نادي النصر السعودي تجاه كل من نادي بيرسبوليس الإيراني والاتحاد الآسيوي لكرة القدم على خلفية مشاركة بعض لاعبي الأول في مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا في نسخته الماضية.
وتغلب بيرسبوليس على النصر 5-3 بركلات الترجيح مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي، فيما تقدم النادي السعودي باحتجاج ضد أهلية مشاركة بعض لاعبي الفريق الإيراني في تلك المباراة.
ونشرت محكمة التحكيم الرياضي على موقعها الرسمي قائمة القضايا التي تنوي الاستماع لها، وأدرجت قضية نادي النصر في يوم 23 أغسطس المقبل.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد رفضت الاحتجاج المقدم من النصر عقب المباراة بأقل من أسبوع، ما دفع النادي السعودي إلى تقديم استئناف ضد القرار لدى لجنة الاستئناف في الاتحاد القاري مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي.
وبعدما رفضت لجنة الاستئناف الطلب المقدم من نادي النصر، أكد الأخير توجهه إلى محكمة التحكيم الرياضي منتصف نوفمبر 2020، إذ ذكر في بيان رسمي: حرصاً من مجلس الإدارة على حفظ حقوق النادي القانونية والمكفولة باللوائح والأنظمة، ونظراً لاعتقاده بصحة الأسانيد والأدلة الموثقة لاحتجاجه المرفوع ضد فريق بيرسبوليس الإيراني، فقد بدأت إدارة النصر إجراءات الرفع لمحكمة التحكيم الرياضية "كاس" وفق ما تنص عليه الأنظمة.
، "كاس" تحدد موعد النظر في قضية النصر ضد بيرسبوليس والاتحاد الآسيوي ،
المصدر : الخليج 365
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