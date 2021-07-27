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اختتمت إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وبالتعاون مع اللجنة الفنية بالاتحاد؛ أعمال دورتَيْ رخصة التدريب "D" واللتين أقيمتا في كلٍّ من الرياض وعرعر.
وأقيمت دورة الرياض بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بمشاركة المحاضِرة رحاب المالكي، وحضور 22 دارسة.
فيما أقيمت في مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية دورة رخصة التدريب "D" بمشاركة المحاضِرة رحاب المالكي، وحضور 16 دارسة.
من جانبها أكّدت مدير إدارة كرة القدم النسائية لمياء بهيان، نجاح الدورتين في تحقيق الأهداف المرجوّة، مشيرة إلى أن الإدارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إقامة المزيد من الدورات في العديد من المناطق بالمملكة.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 09:21 PM
بمشاركة المحاضِرة رحاب المالكي وحضور 38 دارسةإدارة كرة القدم النسائية تختتم دورتَيْ رخص التدريب "D" بالرياض وعرعر
اختتمت إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وبالتعاون مع اللجنة الفنية بالاتحاد؛ أعمال دورتَيْ رخصة التدريب "D" واللتين أقيمتا في كلٍّ من الرياض وعرعر.
وأقيمت دورة الرياض بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بمشاركة المحاضِرة رحاب المالكي، وحضور 22 دارسة.
فيما أقيمت في مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية دورة رخصة التدريب "D" بمشاركة المحاضِرة رحاب المالكي، وحضور 16 دارسة.
من جانبها أكّدت مدير إدارة كرة القدم النسائية لمياء بهيان، نجاح الدورتين في تحقيق الأهداف المرجوّة، مشيرة إلى أن الإدارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إقامة المزيد من الدورات في العديد من المناطق بالمملكة.
، إدارة كرة القدم النسائية تختتم دورتَيْ رخص التدريب "D" بالرياض وعرعر ،
المصدر : الخليج 365
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