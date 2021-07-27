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ضرب زلزالان شمال منطقة البحر الأحمر شرق مصر، اليوم (الثلاثاء)، دون وقوع أضرار بشرية.
وأوضح المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هزة أرضية وقعت في تمام الساعة 4.39 من عصر اليوم، بالتوقيت المحلي، بقوة 3.52 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض 27.64 شمالاً، وخط الطول 34.26 شرقًا، والعمق 19.1 كيلومتر ، على بعد 26 كيلومترًا جنوب مدينة شرم الشيخ.
وبيّن المعهد أن زلزالاً آخر وقع صباح اليوم، وسجل في تمام الساعة 10.24 صباحًا، بالتوقيت المحلي، بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، في منطقة خليج السويس.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 09:10 PM
كلاهما بقوة 3.5 درجةزلزالان يضربان شرق مصر صباح وعصر اليوم
ضرب زلزالان شمال منطقة البحر الأحمر شرق مصر، اليوم (الثلاثاء)، دون وقوع أضرار بشرية.
وأوضح المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هزة أرضية وقعت في تمام الساعة 4.39 من عصر اليوم، بالتوقيت المحلي، بقوة 3.52 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض 27.64 شمالاً، وخط الطول 34.26 شرقًا، والعمق 19.1 كيلومتر ، على بعد 26 كيلومترًا جنوب مدينة شرم الشيخ.
وبيّن المعهد أن زلزالاً آخر وقع صباح اليوم، وسجل في تمام الساعة 10.24 صباحًا، بالتوقيت المحلي، بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، في منطقة خليج السويس.
، زلزالان يضربان شرق مصر صباح وعصر اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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