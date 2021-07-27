- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
عدلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية، اليوم (الثلاثاء)، لشركة أرامكو السعودية من سلبية إلى مستقرة مع الحفاظ على التصنيف الائتماني للديون طويلة الأجل عند مستوى A.
وأرجعت فيتش تعديل النظرة المستقبلية للشركة المدرجة بسوق الأسهم السعودية إلى الارتباط بين التصنيف السيادي للمملكة وبين الشركة التي تمتلك فيها الدولة نحو 98 في المئة، بعد طرح حصة تمثل 2 في المئة تقريباً من أسهم الشركة بسوق الأسهم السعودي في عام 2019م، وفقاً لـ"الشرق".
وتحافظ شركة النفط السعودية على توزيعات دورية فصلية بقيمة 70.3 مليار ريال تمثل حصة الحكومة السعودية منها 68.9 مليار ريال.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 09:18 PM
أرجعت السبب للارتباط بين التصنيف السيادي للمملكة والشركة"فيتش" تعدل النظرة المستقبلية لـ"أرامكو" من سلبية إلى مستقرة
عدلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية، اليوم (الثلاثاء)، لشركة أرامكو السعودية من سلبية إلى مستقرة مع الحفاظ على التصنيف الائتماني للديون طويلة الأجل عند مستوى A.
وأرجعت فيتش تعديل النظرة المستقبلية للشركة المدرجة بسوق الأسهم السعودية إلى الارتباط بين التصنيف السيادي للمملكة وبين الشركة التي تمتلك فيها الدولة نحو 98 في المئة، بعد طرح حصة تمثل 2 في المئة تقريباً من أسهم الشركة بسوق الأسهم السعودي في عام 2019م، وفقاً لـ"الشرق".
وتحافظ شركة النفط السعودية على توزيعات دورية فصلية بقيمة 70.3 مليار ريال تمثل حصة الحكومة السعودية منها 68.9 مليار ريال.
، "فيتش" تعدل النظرة المستقبلية لـ"أرامكو" من سلبية إلى مستقرة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "فيتش" تعدل النظرة المستقبلية لـ"أرامكو" من سلبية إلى مستقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.