محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاعر محمد بن سعد آل زاهر بزواجه في قصره في مركز الحمضة بمحافظة تثليث. وكان الحفل عائليًّا تماشيًا مع الأوامر والتعليمات والاحترازات الوقائية، بحضور شيخ قبيلة آل زاهر الشيخ علي بن عايض بن دايس. 27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 09:08 PM "آل زاهر" يحتفل بزواجه في تثليث "آل زاهر" يحتفل بزواجه في تثليث احتفل الشاعر محمد بن سعد آل زاهر بزواجه في قصره في مركز الحمضة بمحافظة تثليث. وكان الحفل عائليًّا تماشيًا مع الأوامر والتعليمات والاحترازات الوقائية، بحضور شيخ قبيلة آل زاهر الشيخ علي بن عايض بن دايس. الكلمات المفتاحية ، "آل زاهر" يحتفل بزواجه في تثليث ،

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