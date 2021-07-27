الولايات المتحدة تطالب مليشيا الحوثي بوقف فوري لإطلاق النار

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء 27 يوليو/ تموز 2021، مليشيا الحوثي الإرهابية بإيقاف أعمالها المزعزعة للاستقرار والالتزام بوقف فوري وشامل لإطلاق النار.



وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان مقتضب نشره حسابها على موقع "تويتر": "يجب على الحوثيين وقف أعمالهم المزعزعة للاستقرار والالتزام بوقف فوري وشامل لإطلاق النار للمساعدة في إنهاء حرب اليمن"، مؤكدة أنه "حان الوقت للعودة إلى المفاوضات وإنهاء الصراع".

ويرى مراقبون أن مطالبة الولايات المتحدة للحوثيين جاءت تزامناً مع استمرار المليشيا بتصعيدها العسكري في مختلف جبهات البلاد ورفضها لمبادرات السلام التي قدمتها الأمم المتحدة