السعودية | وزير الخارجية يصف المحادثات مع باكستان بالمثمرة للغاية

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عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مع معالي وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، مؤتمراً صحفياً اليوم، في مقر وزارة الخارجية الباكستانية بالعاصمة إسلام آباد.

وفي بداية المؤتمر الصحفي عبر سمو وزير الخارجية عن سعادته بما وجده من ترحيب خلال زيارته الحالية إلى باكستان، مشيراً إلى أنها الزيارة الثانية لسموه إلى هذا البلد الشقيق.

وأشار سموه إلى زيارة دولة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى المملكة خلال شهر مايو الماضي، ولقائه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله-، واتفاقهما على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، الذي يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون والازدهار على أساس مؤسسي يشمل جميع المجالات.

ووصف محادثاته مع الجانب الباكستاني بأنها مثمرة للغاية، مشيراً إلى وجود رغبة مشتركة لدى البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وخاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا، وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على استكشاف فرص الاستثمار في مجالات التكنولوجيا.

وفيما يتعلق بتغير المناخ، أكد سمو وزير الخارجية التزام المملكة وتطلعها بمواصلة العمل مع باكستان التي تسعى إلى تحقيق رؤية رئيس الوزراء عمران خان في تحقيق أهداف الحفاظ على البيئة، وفرص التعاون بين البلدين في هذا الشأن وذلك في إطار مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتين أطلقتهما المملكة.