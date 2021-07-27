حساب المواطن يوضح موقف إضافة التابع بعد 10 يوليو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ 10 يوليو سيتم دراسة أهلية التابع وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية من خلال “حسابك” أيقونة “دراسة الأهلية” لدفعة شهر سبتمبر.

تفاصيل الدفعة 44:

وأعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، عن تفاصيل الدفعة الـ44 الخاصة بشهر يوليو، والتي أودعها في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، أنه تم إيداع 1.9 مليار ريال، لـ10.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 35 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـة البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 99 مليار ريال منها 808 ملايين ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة:

وأبان القحطاني أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1055 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 165 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

نسبة أرباب الأسر:

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر في حساب متابعات الخليج 365 بلغت 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلون 57%، موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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