السفارة في إيطاليا : غير مسموح باستقبال السياح السعوديين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبهت السفارة السعودية في إيطاليا المواطنين الراغبين في السفر إلى عدم استقبال السياح السعوديين خلال هذه الفترة بسبب الإجراءات التي تفرضها السلطات الإيطالية للحد من انتشار فيروس كورونا.

منع السفر إلى إيطاليا

وقالت السفارة في بيان لها اليوم تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام الراغبين في السفر إلى جمهورية إيطاليا، بأن منافذ الدخول الإيطالية لا تسمح في الوقت الراهن بدخول القادمين من المملكة لغرض السياحة بناءً على الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، وفي حال السماح بالدخول خلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

حظر السفر إلى الدول المحظورة

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، صرّح في وقت سابق بأنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن التحذير من السفر إلى عدد من الدول، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فإن الوزارة تحذر من السفر إلى الدول التي تحظر التعليمات السفر إليها، ويعد ذلك مخالفة صريحة للتعليمات المعلنة.

عقوبة السفر المخالف

وأوضح المصدر أنه وردت معلومات عن سفر مواطنين إلى هذه الدول المحظور السفر إليها، في مخالفة وتحايل صريح لما صدر عن الجهات الرسمية، ما سيعرّض كل من يثبت تورطه في ذلك للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة (3) سنوات.

وأكدت الوزارة لجميع المواطنين استمرار منع السفر، سواءً مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول المعلنة، وأي دول أخرى لم تتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها، كما تهيب بالمواطنين توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارًا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيًا كانت وجهتهم.

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