غسيل كلوي لـ4267 مستفيدا بمستشفيات جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت مراكز الغسيل الكلوي في مستشفيات الملك فهد ومجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى الملك عبدالعزيز في جدة، إضافة إلى مستشفيات رابغ والليث وأضم خدماتها لـ4,267 مستفيدا، وذلك خلال الثلث الأول من عام 2021م. وأوضحت صحة جدة أن إجمالي عدد الجلسات بلغ 9,219 جلسة، مشيرة إلى أن الخدمات تقدم وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية للحرص على صحة وسلامة المرضى.



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