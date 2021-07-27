1486 جولة رقابية على أسواق ومراكز الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية 1486 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية وأسواق النفع العام، أسفرت عن إغلاق 3 منشآت مخالفة، وضبط 64 طن طماطم غير صالحة للاستهلاك في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وضبط 57 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا. وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية، للتثبت من تطبيق كل المنشآت للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة «ممتثل» بكل مدن ومحافظات المنطقة. وأشارت إلى أن مركز البلاغات 940 تلقى 20 بلاغا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا، داعية إلى ضرورة تكاتف المواطنين والمقيمين مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات لمعالجتها.

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