شكرا لقرائتكم خبر إجراء 455 عملية جراحية في مركز العيون بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجريت في مركز العيون بصحة جازان 455 عملية جراحية، وذلك خلال النصف الأول من العام 2021م. وأوضحت صحة جازان أن مركز العيون يضم نخبة من الأطباء في عدد من تخصصات العيون الدقيقة منها علاج الحول والقرنية والشبكية والماء الأزرق.



كانت هذه تفاصيل خبر إجراء 455 عملية جراحية في مركز العيون بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.