شكرا لقرائتكم خبر اجتماع يشدد على تطبيق أعلى معايير الجودة لخدمة المعتمرين والمصلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس أمس في اجتماع لبحث ومناقشة خطة عودة المعتمرين على أهمية تطبيق أهداف حملة (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا)، واستعدادات الإدارات لخدمة المعتمرين مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد، ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري، ووكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر الزهراني، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بدر آل الشيخ خطط الرئاسة واستعداداتها لخطة استقبال المعتمرين بعد نجاح خطة الرئاسة في استقبال الحجاج وتفويجهم وتطويفهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وناقش الإجراءات الاحترازية التي سوف تطبقها الرئاسة العامة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان سلامة وراحة المعتمرين والمصلين، واقتراح برامج العمل وآليات التنفيذ.وأكد الدكتور السديس أن الاجتماع يأتي بهدف تعزيز مبادئ الشورى، وتعميق الأثر التطويري في الرئاسة للإسهام في تحسين جودة العمل وتطبيق أعلى المعايير.

من جهة ثانية وزع 53 متطوعا 5800 وجبة إفطار صائم، و1000 هدية تضمنت سجادات صلاة للمعتمرين، أمس الأول في المسجد الحرام.

وفتحت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية المشاركة للمتطوعين خلال ثاني يوم من قدوم المعتمرين، وقد قدم المتطوعون الخدمة لـ12 ألف مستفيد.

وأوضح مدير الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية خالد الشلوي أن الخدمات التطوعية قدمت لـ(٥٠٠) معتمر من كبار السن من خلال دفعهم بالعربات المجانية.