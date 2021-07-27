النيابة تستدعي حسابات امتهنت الإساءة للمرأة عبر إعلانات الزواج

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وأوضحت أن مركز الرصد النيابي رصد مجموعة من الحسابات في منصات متعددة في وسائل التواصل عبر الشبكة المعلوماتية تناولت عرض محتوى وصور افتراضية وأوصاف تمس القيم الدينية والآداب العامة.
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