القبض على مواطن تعمد إتلاف جهاز رصد آلي بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على مواطن تعمد إتلاف جهاز رصد آلي وتصوير فعلته ونشرها على مواقع التواصل.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيانه أمس، أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، تعمد إتلاف جهاز رصد آلي، وتصوير ذلك ونشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل إلى النيابة العامة.

من جهة ثانية قبضت الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض على أربعة مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا أربع جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في أحد أحياء مدينة الرياض، تمثلت في السطو على المنازل والمحال التجارية، وسرقة ما تحويه من أموال ومقتنيات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أنه تم استرداد 281 جهازا لوحيا وهواتف نقالة وساعات ثمينة من المسروقات التي قدرت بمبلغ 90 ألف ريال. وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.