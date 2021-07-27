شكرا لقرائتكم خبر أمانة العاصمة المقدسة تدعو إلى استخراج تصاريح المساكن الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت أمانة العاصمة المقدسة أصحاب الشركات والمؤسسات ممن لديهم سكن جماعي للعمالة داخل مكة المكرمة وفي نطاق البلديات الفرعية والمرتبطة بها، المبادرة إلى استخراج التراخيص الإلزامية للمساكن الجماعية، والتقدم للبلديات التي تقع ضمن نطاقها الإشرافي في مدة أقصاها «أسبوعين» تفاديا للغرامات والجزاءات المنصوص عليها بعد انتهاء المهلة من قبل اللجان المعنية.

وأكدت الأمانة متابعة تطبيق ضوابط واشتراطات السكن الجماعي للأفراد، والتحقق من جودة وبيئة السكن والالتزام بالمعايير المحددة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى تنظيم قطاع المساكن الجماعية، والقضاء على العشوائية وتحفيز القطاع الخاص وملاك العقار لإنشاء مساكن عمالية من شأنها أن تسهم بتوفير بيئة سكن مناسبة لهم.

من جهة ثانية أبرمت أمانة العاصمة المقدسة أمس، عقدا لصيانة الجسور بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بمبلغ 14.920.100 مليون ريال ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.

وتشكل شبكة الجسور الموجودة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عصبا رئيسا في التنقلات المرورية، والربط بين مناطق وأحياء العاصمة المقدسة وطرقها الرئيسة والدائرية، حيث يبلغ عددها 59 جسرا تسهم بشكل كبير في ربط الشوارع والأحياء المتباعدة.

وتولي الأمانة عناية كبرى بمشروعات صيانة الجسور والمرافق بهدف المحافظة على سلامتها، حيث أنجزت أخيرا العديد من المشروعات المهمة في هذا المجال، وكان لها أكبر الأثر في صيانة وتطوير المرافق العامة وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

إلى ذلك، بلغ إجمالي النفايات البلدية الصلبة الواردة للمردم العام بمكة المكرمة 68 ألف طن، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 13 ذي الحجة الحالي.

وأكدت الأمانة جاهزيتها لاستقبال جميع الملاحظات المتعلقة بالنظافة ومعالجة المخالفات ومراقبة أداء المقاولين ومتابعة تنفيذ خطة النظافة لضمان أدائها على أكمل وجه، لتأمين صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتوفير سبل الراحة لزوار مكة المكرمة وقاصدي بيت الله الحرام.

النفايات الصلبة:

