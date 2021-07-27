4 مبادرات أثرت تجربة الحاج خلال الموسم

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وتهدف المبادرات التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ المشاعر المقدسة إلى الرقي بالخدمة المقدمة لضيوف الرحمن طيلة الرحلة الإيمانية لأداء مناسك الحج، حيث ضمت هذه المبادرات معارض تحوي مواد رقمية عن كل مشعر وصورا ومعلومات تفصيلية عن معالم المشاعر المقدسة، نفذتها شركة كدانة وجمعية هدية الحاج والمعتمر.
وضمت المبادرات معرضا بمسمى (ما بين ثبير والصابح ) بمشعر منى، وهما الجبلان الشرقي والغربي الذي يقع بينهما وادي منى؛ يحتوي على 10 أركان؛ هي: (قصة المشعر، وملوك في خدمة الحجاج، واللقاء الأول، وستون ألفا من السماء، والمساجد التاريخية، وآبار منى، وجبال منى، وذاكرة التاريخ، واركض برجلك، والحاضر المشرق) مع وجود لوحات رقمية لأفلام تعكس تطور المشاعر المقدسة خلال مئة عام ، فيما جاء معرض الصخرات بعرفات الذي استضافته حملة الراقية في 24 ركنا يحوي المعلومات الإثرائية عن مشعر عرفات باللغتين العربية والإنجليزية، مع وجود باركود رقمي يمكن من زيارة المعرض افتراضيا، كما تمت إضاءة نحو ثلاثة كيلومترات من عين زبيدة في منطقة الخاصرة بين عرفات ومزدلفة، وتهتم وزارة الثقافة لتسجيلها في اليونسكو، إضافة إلى التعاون مع اتحاد المرشدين السياحيين لتوفير مرشدين في منطقة مسجد بيعة العقبة لحكاية القصة التاريخية لمرتاديه الذين يزورون المنطقة.
المبادرات:
- معرض (ما بين ثبير والصابح) بمشعر منى
- معرض الصخرات بعرفات
- إضاءة 3 كلم من عين زبيدة في منطقة الخاصرة بين عرفات ومزدلفة
- توفير مرشدين في منطقة مسجد بيعة العقبة لحكاية القصة التاريخية لمرتاديه
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