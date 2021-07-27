شكرا لقرائتكم خبر عقوبة مغلظة ومنع من السفر 3 سنوات لزائري الدول المحظورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توعدت وزارة الداخلية بمعاقبة من يثبت تورطه في السفر إلى الدول التي تحظر التعليمات السفر إليها، وإخضاعه للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة 3 سنوات.

وأكد مصدر مسؤول في الوزارة، أنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن التحذير من السفر إلى عدد من الدول، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيدـ19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فإن الوزارة تحذر من السفر إلى الدول التي تحظر التعليمات السفر إليها، ويعد ذلك مخالفة صريحة للتعليمات المعلنة.

وأوضح المصدر أنه وردت معلومات عن سفر مواطنين إلى هذه الدول المحظور السفر إليها، في مخالفة وتحايل صريح لما صدر عن الجهات الرسمية، مما سيعرض كل من يثبت تورطه في ذلك للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة 3 سنوات.

وشددت الداخلية على أنها تؤكد لجميع المواطنين استمرار منع السفر، سواء مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول المعلنة، وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها، كما تهيب بالمواطنين توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيا كانت وجهتهم.

بماذا يعاقب من يغادر للدول الممنوع السفر إليها عند عودته؟







المساءلة القانونية



العقوبات المغلظة



منعه من السفر خارج المملكة 3 سنوات



استمرار:

منع السفر إلى الدول المعلنة سابقا سواء مباشرة أو عن طريق دولة أخرى