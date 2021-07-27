شكرا لقرائتكم خبر لماذا ينحاز تويتر لأعداء السعودية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحظر السلوك المسيء والتلاعب بمنصته الزرقاء والأنشطة المنشقة، ويتجاهل الحسابات المزيفة، ولكن عندما يكون الأمر مرتبطا بالسعودية يسمح (تويتر) بكل عمل يستهدفها ويتعامى عن الحسابات الإرهابية وقادة الإرهاب العالمي.

وفي الوقت الذي يحظر فيه تمجيد العنف والتهديد بارتكابه يتسامح مع الحسابات التي تمجد مستهدفي المملكة بما يهدد أمنها واستقرارها، مواصلا سياساته المنحازة لحسابات أعداء السعودية، وتغاضيه التام عن الحسابات المثيرة للكراهية والإباحية والمروجة للتنظيمات المتطرفة والإرهابية.

ويعكس استهداف تويتر الحسابات السعودية بإغلاقها الدائم أو تقييدها المؤقت، حجم المخاوف من فاعلية وقوة تلك الحسابات ودورها البارز في فضح أجندة اليساريين المتطرفين ممن يخططون لنشر الفوضى في المنطقة تحقيقا لمشروع الشرق الأوسط الجديد.

وتحاول منصة تويتر تمرير خدعة مفهوم حرية التعبير والفضاء الحر، إلا أن ذلك لا وجود له في قاموس تطبيقات التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها تويتر، مهما حاولت أن تثبت العكس؛ حيث أثبتت ممارستها غير النزيهة بأنها أكبر مهدد للحريات بدليل انتقائيتها في حجب ما يخالف مصالحها وترك ما يخدم مصالحها.

وصمم (تويتر) سياساته وكتبها بطريقة مريبة تسمح له بإغلاق الحسابات التي لا تتوافق مع أجنداته والإبقاء على الحسابات التي تخدم أجندته حتى وإن كانت تتعارض بشكل صريح مع سياساته، وهو ما يفسر الحملات الشعواء التي تستهدف الحسابات السعودية، كما أن ارتهان العرب لمنصات التواصل الاجتماعي الحالية رغم ما فيها من سياسات منحازة وغير نزيهة، سيجعل صوتهم وأمنهم وقضاياهم تحت رحمة ومزاجية الشركات القائمة على تلك المنصات وأجندتها المشبوهة.

كيف نتصدى لسياسات تطبيقات التواصل الاجتماعي المنحازة؟





الاعتماد على القدرات الذاتية في المنطقة العربية

تطوير منصات تواصل اجتماعي خاصة بهم وقريبة من قضاياهم

الانعتاق من سيطرة رأس المال الغربي على هذه التطبيقات التي تسيرها وفق ما يخدم أهدافها وأجندتها



8 حقائق عن سياسات تويتر المتناقضة

مع دول أخرى

ترصد

يمنع المستخدمين من إنشاء حسابات أخرى عند إيقافه لحساباتهم بشكل دائم أو موقت.

عداء

يحظر الوسائط الحساسة المثيرة للكراهية.

إساءة

يحظر السلوك المسيء ومن بين ذلك الدعوات بموت الأشخاص إما بالأمراض أو الحوادث أو حتى تمني الموت للأشخاص المجرمين من مغتصبي الأطفال على سبيل المثال.

تلاعب

يحظر التلاعب بالمنصة والإزعاج ومن بين ذلك الرسائل ذات الأغراض التجارية.

انتهاك

يحظر ما يسميها الأنشطة المنسقة.

خداع

يحظر خداع الآخرين لإرسال أموال أو معلومات مالية شخصية.

عنف

يحظر التهديد بارتكاب العنف من قبل )فرد/ مجموعة( كما يحظر تمجيد العنف.

تزييف

يحظر وجود المنظمات التي تنتهج العنف.

مع السعودية

ترصد

يغض الطرف عن الحسابات المعادية للسعودية مثل حساب (خط البلدة) الذي أنشأ حسابا بديلا وتمكن من استعادة حسابه الموقوف، وكلاهما يعملان الآن دون أي قيود.

عداء

لا يتخذ أي إجراء ضد الحسابات المعادية التي تنشر تلك الوسائط بغرض الإساءة إلى قيادة المملكة.

إساءة

يتغاضى عن الحسابات التي تدعو جهارا نهارا على قيادة المملكة ومسؤوليها بالمرض والموت.

تلاعب

يتجاهل تماما إغراق الترند السعودي بالإعلانات الجنسية ونحوها لصرف المتلقين عن متابعة محتوياته.

انتهاك

يستثني من ذلك ما يتوافق مع أجندته بما يدعم الحسابات المعادية، حيث تنص إحدى سياساته على أنه ليست كل أشكال التنسيق الاجتماعي انتهاكا للقوانين. هذا الإطار لا ينطبق على الجماعات والحركات والحملات المشاركة في النشاط أو التحدث بالحقيقة إلى السلطة.

خداع

يتجاهل تماما الحسابات المزيفة المنسوبة لأميرات من أسرة الحكم التي تنشط في الخداع المالي.

عنف

يتسامح مع الحسابات التي تمجد إطلاق الحوثي الصواريخ والمسيرات تجاه المملكة بما يهدد أمنها واستقرارها.

تزييف

يتعامى عن حسابات الميليشيات الإيرانية وميليشيات الحوثي الإرهابية وحسابات الأفراد التابعين لتنظيمي القاعدة وداعش والمروجين لأنشطتهما.

حسابات أغلقها (تويتر)

سياسات تويتر