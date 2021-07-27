، أعلى حصيلة منذ 3 أشهر.. "كورونا" يصيب 19761 تركيًّا خلال يوم ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أفادت وزارة الصحة التركية، اليوم "الثلاثاء"، بتسجيل 19761 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات في البلاد منذ مطلع مايو الماضي.
وأضافت الوزارة أنها سجّلت 51 وفاة بالفيروس في آخر 24 ساعة الأخيرة؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 51048، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 5638178.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 08:53 PM
الفيروس أودى بحياة 51 مريضًاأعلى حصيلة منذ 3 أشهر.. "كورونا" يصيب 19761 تركيًّا خلال يوم
أفادت وزارة الصحة التركية، اليوم "الثلاثاء"، بتسجيل 19761 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات في البلاد منذ مطلع مايو الماضي.
وأضافت الوزارة أنها سجّلت 51 وفاة بالفيروس في آخر 24 ساعة الأخيرة؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 51048، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 5638178.
، أعلى حصيلة منذ 3 أشهر.. "كورونا" يصيب 19761 تركيًّا خلال يوم ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر أعلى حصيلة منذ 3 أشهر.. "كورونا" يصيب 19761 تركيًّا خلال يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.