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طالبت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي، اليوم (الثلاثاء)، بوقف فوري وشامل لإطلاق النار؛ للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن.
وأكدت "شيرمان" خلال لقاء مع نائب وزير الخارجية العماني الشيخ خليفة بن علي الحارثي، في مسقط، أهمية تعزيز السلام والأمن في المنطقة، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.
وناقشت نائبة وزير الخارجية الأمريكي مع نظيرها العماني، الالتزام المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية، بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان، وفرص جديدة للتجارة والاستثمار.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 08:14 PM
"شيرمان" أكدت أهمية تعزيز السلام والأمن في المنطقةأمريكا تطالب بوقف فوري وشامل لإطلاق النار في اليمن تمهيداً لإنهاء الحرب
طالبت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي، اليوم (الثلاثاء)، بوقف فوري وشامل لإطلاق النار؛ للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن.
وأكدت "شيرمان" خلال لقاء مع نائب وزير الخارجية العماني الشيخ خليفة بن علي الحارثي، في مسقط، أهمية تعزيز السلام والأمن في المنطقة، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.
وناقشت نائبة وزير الخارجية الأمريكي مع نظيرها العماني، الالتزام المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية، بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان، وفرص جديدة للتجارة والاستثمار.
، أمريكا تطالب بوقف فوري وشامل لإطلاق النار في اليمن تمهيداً لإنهاء الحرب ،
المصدر : الخليج 365
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