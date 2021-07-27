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دعت منظمة اليونيسيف، اليوم الثلاثاء، إلى إعادة فتح المدارس، التي أغلقت بسبب وباء كورونا، وأدت إلى تأثر 600 مليون طفل في سن التعليم حالياً بالتدابير الصحية المتعلقة بمكافحة "كوفيد-19".
وذكر الناطق باسم "اليونيسيف" جيمس إلدر، للصحافيين في جنيف أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، ويجب أن تكون المدارس هي آخر ما يغلق، وأول ما يعاد فتحه"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف أن إعادة فتح المدارس لا يمكن أن تنتظر حتى يتم تطعيم الطلاب والمعلمين، ويتعين على الحكومات والجهات المانحة حماية ميزانية التعليم على الرغم من الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الوباء.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 07:42 PM
"إلدر" طالب الحكومات بحماية الميزانيات المخصصة للتعليم"اليونيسيف" تدعو إلى إعادة فتح المدارس وعدم الانتظار لما بعد تطعيم الطلاب
دعت منظمة اليونيسيف، اليوم الثلاثاء، إلى إعادة فتح المدارس، التي أغلقت بسبب وباء كورونا، وأدت إلى تأثر 600 مليون طفل في سن التعليم حالياً بالتدابير الصحية المتعلقة بمكافحة "كوفيد-19".
وذكر الناطق باسم "اليونيسيف" جيمس إلدر، للصحافيين في جنيف أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، ويجب أن تكون المدارس هي آخر ما يغلق، وأول ما يعاد فتحه"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف أن إعادة فتح المدارس لا يمكن أن تنتظر حتى يتم تطعيم الطلاب والمعلمين، ويتعين على الحكومات والجهات المانحة حماية ميزانية التعليم على الرغم من الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الوباء.
، "اليونيسيف" تدعو إلى إعادة فتح المدارس وعدم الانتظار لما بعد تطعيم الطلاب ،
المصدر : الخليج 365
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