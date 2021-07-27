شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بإيطاليا: غير مسموح حالياً بدخول القادمين للسياحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روما (صدى):

أصدرت سفارة المملكة في إيطاليا، تنبيها للمواطنين الراغبين في السفر إلى إيطاليا بغرض السياحة.

وقالت سفارة المملكة في إيطاليا في بيان لها؛" تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام الراغبين في السفر إلى جمهورية إيطاليا، بأن منافذ الدخول الإيطالية لا تسمح في الوقت الراهن بدخول القادمين من المملكة لغرض السياحة بناءً على الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، وفي حال السماح بالدخول خلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن ذلك في حينه".

يذكر أن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، صرّح في وقت سابق بأنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن التحذير من السفر إلى عدد من الدول، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، محذرة من السفر إلى الدول التي تحظر التعليمات السفر إليها، ويعد ذلك مخالفة صريحة للتعليمات المعلنة.