شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام بن خالد: مسألة اليمن أمن قومي وسنفعل المستحيل للحفاظ عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الأمير سطام بن خالد آل سعود على قرار الخارجية الأمريكية بمناقشة التداعيات المتزايدة لاستمرار هجمات الحوثيين على مأرب.

وقال "الأمير سطام" عبر حسابه على "تويتر": "جندوا الأطفال وقتلوا واغتصبوا النساء والرجال وعذبوا الأسرى ودمروا المنازل والمواقع الأثرية وقصفوا المطارات المدنية والمدن وهددوا إمدادات الطاقة العالمية".

وتابع عن انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران: "ولم يتوقفوا عند ذلك بل دسوا الطائفية في تعليم الأطفال في المدارس وبعد كل هذه الجرائم التي لم يفعلها أحد مازلتم تتناقشون".

وأضاف عن قرارات الغرب تجاه الحوثيين: "ما يقوم به الغرب من التصريحات والمواقف الضبابية وعدم وضع النقاط على الحروف في ملف اليمن يهدف ليبقى الوضع على ما هو عليه ظناً منهم بأن هذا الملف سيستنزف السعودية لكنهم واهمون وحالمون".

واستكمل: "موضوع اليمن هو مسألة أمن قومي سنبقى نفعل المستحيل من أجل الحفاظ عليه رغم أنوف الجميع.. لعبة أصبحت مكشوفة".