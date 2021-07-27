شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الموارد البشرية : ارتفاع نسبة التوطين في القطاعات المالية إلى 88% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الوكيل المساعد للشؤون العمالية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فيصل الضفيان، إن نسبة التوطين في القطاعات المالية تصل إلى 88%، والقطاع المصرفي بنسبة 94%.

وأضاف أن الوزارة تعمل وفق خطتها فيما يتعلق بتوطين وتأهيل الكوادر البشرية السعودية، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت ما يقارب 6 قرارات توطين خلال الشهر الماضي، وذلك وفقا لـ"الإخبارية".

ولفت إلى أن الوزارة تعمل مع البنك المركزي من خلال مبادرة توطين القطاعات المالية، والحصول على دعم من برنامج "هدف" فيما يتعلق ببرامج التدريب ودعم التوطين.