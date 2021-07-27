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بالفيديو .. الموارد البشرية : ارتفاع نسبة التوطين في القطاعات المالية إلى 88%

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الوكيل المساعد للشؤون العمالية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فيصل الضفيان، إن نسبة التوطين في القطاعات المالية تصل إلى 88%، والقطاع المصرفي بنسبة 94%.

وأضاف أن الوزارة تعمل وفق خطتها فيما يتعلق بتوطين وتأهيل الكوادر البشرية ، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت ما يقارب 6 قرارات توطين خلال الشهر الماضي، وذلك وفقا لـ"الإخبارية".

ولفت إلى أن الوزارة تعمل مع البنك المركزي من خلال مبادرة توطين القطاعات المالية، والحصول على دعم من برنامج "هدف" فيما يتعلق ببرامج التدريب ودعم التوطين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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