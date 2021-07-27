شكرا لمتابعة خبر عن السنين: ارتفاع نمو المبيعات في المحافظات اليمنية المستفيدة بمنح المشتقات النفطية بنسبة 42% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت ممثل المسار الإعلامي في لجنة المشتقات النفطية، ريما السنين، عن ارتفاع إجمالي النمو في المحافظات اليمنية المستفيدة بنسبة 42%.

وأوضحت ريما السنين خلال مقابلة بقناة العربية، أن أول منحتين ساهمتا من المشتقات في تشغيل 80 محطة كهربائية داخل اليمن.

وأشارت إلى رفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، كما ساهمت في تحسين خدمات القطاعات الحيوية وتحسين المعيشة لليمنيين عبر توفر الكهرباء على مدار العام.