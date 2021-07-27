شكرا لمتابعة خبر عن مختص يحسم الجدل حول دخول الموظفين غير المحصنين للمنشآت العامة والخاصة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مختص في الموارد في البشرية عن وضع الموظفين غير المحصنين من دخول المنشآت العامة والخاصة، قائلا:"ممنوع دخول أي شخص غير محصن للمنشأة".

وأوضح المختص خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أنه يستلزم على الجهات حرصها على وجود أشخاص كرجال الأمن لمنع من لم يحصن أو ليس لديه تطبيق توكلنا.

وأشار:"بعض المنشآت لا يوجد لديهم أشخاص مختصين فقد يحتاجوا إلى الاستعانة لجهات أخرى أو متطوعين من داخل المنشأة لعمل تفقد داخلي سواء للموظفين أو الزوار".