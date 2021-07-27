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«الحضيف» يحضر حفل تخريج طلبة القوات البرية الملكية المبتعثين بروسيا

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الرياض - محمد عبدالله - حضر قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية، اللواء الركن علي بن صالح إبراهيم الحضيف، حفل تخريج أول دفعة من الطلبة المبتعثين من كلية الملك عبدالعزيز الحربية إلى أكاديمية الشرق الأقصى العليا للأسلحة المشتركة بمدينة بلاغوفيشنيسك بجمهورية روسيا الاتحادية، وذلك برعاية نائب القائد العام للقوات البرية الروسية الفريق فيكتور ليزفينسكي.

وأمضى الخريجون خمس سنوات أكملوا من خلالها متطلبات التأهيل العسكري لخدمة دينهم ثم وطنهم وملكهم.

حضر الحفل رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن صالح البلوي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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